Иерусалим, 9 января, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Список стран с «красным» уровнем заболеваемости по коронавирусу отменён властями Израиля, и разрешён въезд для иностранных граждан, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 8 января сообщила пресс-служба МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

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Решение вступает в силу с 00:01 (01:01 мск) 9 января, для въезда в страну всем прошедшим вакцинацию гражданам необходимо будет предъявить документ, свидетельствующий о вакцинации или о выздоровлении (только гражданам Евросоюза), выданный не более чем за шесть месяцев до вылета. С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее двух недель. В Израиле признаются все типы вакцин, одобренные ВОЗ, и российскую вакцину «Спутник V».

Кроме того, для въезда в Израиль иностранным гражданам рекомендовано за 48 часов до вылета заполнить в режиме онлайн форму заявления о въезде. Обязательны к предъявлению по приезде в страну декларация о здоровье, сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

По прибытии в аэропорт «Бен-Гурион» все иностранцы обязаны будут пройти ПЦР-тест и соблюдать карантин в течение 24 часов до получения результатов тестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрешении въезда в Израиль вакцинированным «Спутником V» туристам.