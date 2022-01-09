Тегеран, , 02:34 — REGNUM Не менее трех человек погибли в результате взрыва бензовоза на городе Сенендедж на западе Ирана, сообщает агентство Tasnim.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, бензовоз перевернулся на дороге в регионе Хоссейнабад в ночь на 9 января. В результате ДТП произошел пожар, водитель бензовоза сгорел на месте происшествия. Из-за дальнейшего распространения огня погибли еще двое местных жителей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2021 года в Зимбабве пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В результате аварии, спасти удалось не менее семерых пассажиров автобуса.