Алма-Ата, Казахстан, , 02:15 — REGNUM Локальные вспышки ожесточённого сопротивления остались в Алма-Ате. Об этом заявил замглавы администрации города Ержан Бабакумаров в эфире телеканала «Хабар 24».

Ночная Алма-Ата Ребров Олег

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Уточняется, что боевики оказывают вооружённое сопротивление до настоящего времени. На большей части территории города ситуацию удалось стабилизировать, но наблюдаются вспышки ожесточённого сопротивления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация, распространённая рядом СМИ о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты, не была подтверждена в МВД Казахстана.

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