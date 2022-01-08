Ханой, 9 января, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 16 553 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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По его данным, 16 513 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные 40 заболевших прибыли из-за границы. Наиболее крупный очаг распространения вируса в настоящее время находится в столице Вьетнама Ханое — там за сутки выявили 2791 инфицированного. Еще 798 зараженных выявили в центральной провинции Кханьхоа, а также 748 — в городе Хайфон.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 1 876 394. От осложнений COVID-19 в республике скончались 34 117 человек.