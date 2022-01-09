Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают возможность ограничения поставок высокотехнологичной продукции в Россию в случае ее вероятной агрессии против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, в настоящее время этот вопрос изучается в Белом доме. Ограничения должны затронуть не только экспорт продукции из США, но и микроэлектроники, созданной при помощи американских технологий. При этом список возможных товаров, попадающих под ограничения, включает как авионику, так и смартфоны и телевизоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента США Джо Байдена пригрозили России не только экономическими санкциями, но и дипломатическими в случае ухудшения ситуации на Украине. Также в Белом доме пообещали усиление позиций НАТО и увеличение военной помощи Киеву.

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