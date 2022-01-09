Бразилиа, , 01:07 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, ещё 20 числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии. Об этом 8 января сообщает Associated Press

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП на озере произошло днём 8 января в штате Минас-Жерайс на озере, расположенном неподалёку от города Капитолиу, во время прогулки туристов на лодках. Когда несколько лодок проезжали мимо отвесной скалы, нависавшей над водой, часть каменной глыбы отделилась от основного монолита и упала на лодки, затопив как минимум две из них. Погибли как минимум пять человек, 23 человека получили лёгкие травмы, девять пострадавших было госпитализировано.

Глава пожарной службы штата Эдгард Эстево уточнил, что без вести пропавшими числятся 20 человек. Для поисков пропавших были мобилизованы специалисты-водолазы спасатели, всего в поисковой операции участвуют около 40 человек.

К расследованию произошедшей трагедии подключились ВМС страны. По мнению пресс-секретаря службы спасателей штата Педру Аихары, обрушение части скалы произошло по естественным причинам, из-за эрозии горных пород, которую спровоцировали сильные осадки.

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