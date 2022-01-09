Сана, , 00:45 — REGNUM Не менее пяти человек погибли при взрыве противопехотной мины в провинции Шабва на севере Йемена, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в йеменских военных кругах.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, мины устанавливали хуситские повстанцы перед их отступлением из региона. Сейчас в районе работают взрывотехники и пытаются обнаружить другие боеприпасы. Ранее в провинции Шабва началась широкомасштабная военная операция, в ходе которой правительственные войска намерены вытеснить хуситов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 года ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по позициям хуситов в провинции Шабва. Отмечалось, что эти удары наносились перед военной операцией по освобождению районов Айн, Байхан и Асилан.

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