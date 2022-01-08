Исламабад, 9 января, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Более 40 человек стали жертвами стихийных бедствий в Пакистане, вызванных сильными ливнями и снегопадами. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей.

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Сообщается, что не менее 40 человек погибли, еще десятки получили различные травмы из-за снегопадов и ливней в период с 7 по 9 января. В частности, 22 человека замерзли насмерть в своих автомобилях, которые застряли в снегу на дороге, в курортном регионе Мурри. При этом среди погибших — девять детей. Также более тысячи человек не смогли уехать с курорта из-за снегопадов.

Уточняется, что в регионах Пакистана уже развернуты дополнительные подразделения спасателей, а также военнослужащих, помогающих в ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом синоптики утверждают, что непогода в горных районах Пакистана продлится до 9 января.