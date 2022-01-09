Москва, , 00:36 — REGNUM Специалисты «Роскомоса» оценивают вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй как маловероятную. Об этом сказано в телеграм-канале корпорации.

Астероид 99942 Апофис

Уточняется, что в 2021 году эксперты Института прикладной математики получили и передали в «Роскосмос» 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них по астероиду Апофис было передано 339 позиционных измерений в 38 файлах, каждый из них при этом содержит набор измерений за ночь.

Результаты наблюдений позволили с высокой точностью высчитать параметры орбитального движения астероида. Был сделан вывод, что вероятность столкновения астероида с Землёй очень и очень мала.

Кроме того, была получена информация о приближении к Земле астероида 2021 UL17. Он опасно приблизится к Земле в апреле 2095 года. Вероятность его столкновения с нашей планетой составляет 0,02%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС России опровергло причастность к прогнозам опасности планете Земля, исходящую от приближающегося к ней астероида Апофис.

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