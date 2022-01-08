Вашингтон, 8 января, 2022, 23:42 — ИА Регнум. 36-летняя американская киноактриса Руни Мара, известная по фильмам «Девушка с татуировкой дракона» и «Кэрол», получила главную роль в новой киноленте итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Об этом сообщило издание NME.

Цитата из к/ф «Суспирия», реж. Лука Гуаданьино. 2018. Италия, США Сжатые руки

Руни Мара сыграет Одри Хепберн, британскую актрису и фотомодель середины XX века. Производством фильма будет заниматься американская компания Apple Studios. Также сообщили, что сценарий напишет Майкл Митник, работавший ранее над картинами «Посвященный» и «Война токов».

Все остальные детали проекта и сюжет байопика на данный момент неизвестны.