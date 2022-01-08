Москва, 8 января, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Представителям Вашингтона нужно «поднять себе настроение» перед встречей с Россией в Женеве, если американская сторона не чувствует оптимистичного настроя. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Ну, пусть (представители США) поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — заявила российский дипломат, комментируя «неоптимистичный» настрой Вашингтона перед встречей с представителями РФ в Женеве.

Напомним, ранее представитель Белого дома заявил на брифинге, что американская сторона идет на переговоры с РФ «с ощущением реализма, не оптимизма».