Вашингтон, 8 января 2022, 23:29 — REGNUM В случае усугубления кризиса на Украине Россия столкнется не только с экономическими санкциями, но и с дипломатическими последствиями. Об этом 8 января заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Напомним, ранее The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.
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