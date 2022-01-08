Вашингтон, , 23:29 — REGNUM В случае усугубления кризиса на Украине Россия столкнется не только с экономическими санкциями, но и с дипломатическими последствиями. Об этом 8 января заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они столкнутся не только с финансовыми санкциями, но и с дипломатическими последствиями, с укреплением позиций НАТО на территории союзных стран, а также с увеличением помощи Украине в сфере безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.

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