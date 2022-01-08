Вашингтон, , 23:26 — REGNUM 8 января на платформе YouTube был опубликован трейлер фильма-катастрофы Роланда Эммериха («Патриот», «Послезавтра») «Падение Луны», премьера которого запланирована на 3 февраля 2022 года.

Ледниковый период Цитата из к/ф «Послезавтра» реж Роланд Эммерих. 2004. США

Российская премьера киноленты также намечена на 3 февраля 2022 года. Заявленный бюджет фильма — 150 миллионов долларов («Кинопоиск»).

Главные роли в картине сыграли Холли Берри («Люди Икс 2», «Облачный атлас»), Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Хранители», «Фарго»), Джон Брэди («Игра престолов»), Майкл Пенья («Марсианин», «Ярость») и Дональд Сазерленд («Джонни взял ружье»).