9 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 00:21 — REGNUM Информация, согласно которой в Алма-Ате во время спецоперации правоохранители задержали более ста участников террористических акций, у которых было изъято оружие, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

»Хорошо сработано! Террористическая активность должна сурово пресекаться!» — пишет Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что беспорядки, мародёрство, убийства, в том числе военнослужащих, на территории Казахстана устроили представители террористических организаций.

«Работайте, братья! На территории республики Казахстан работали террористические организации, спонсируемые США как главной террористической организацией. Всё это было инициировано с целью ослабить требования России к США о взаимодействии в области политики безопасности», — считает Сергей К.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что в основе происходящих в Казахстане процессов так или иначе лежит сильное недовольство народа. Граждане республики недовольны тем положением, в котором они оказались.

«Это бунт, но он никак не может быть терроризмом. Просто сорвало резьбу, и понеслось. Бунт жестокий и кровавый, а спровоцировали бунт высокие цены и низкий уровень жизни. А там уже все кому не лень лезут. Вот из-за жадности и кумовства круговой поруки чиновничества гибнет государство. Вот недовольство, злость народа — это горючая смесь, которую легко поджечь и которая может самовоспламеняться. Давление растёт, растёт, и бац, рвануло!» — указывает Максим Р.

Часть людей полагает, что невозможно называть происходящее в Казахстане протестом или выражением народного недовольства, потому что простые казахские граждане никогда бы не наставили оружие на казахских солдат-срочников, чьих-то сыновей, задача которых заключается только лишь в том, чтобы поддерживать порядок в стране.

Военные силы Казахстана Василий Иванов © ИА REGNUM

«Если гибнут граждане и сотрудники правоохранительных органов, то это разве демократический протест против роста цен на газ? Если это не внутренний, а то и внешний, терроризм, то что это?» — интересуется Михаил Р.

Ряд пользователей указывает на то, что события в Казахстане с лёгкостью могли бы переплюнуть по уровню кровавости ситуацию на Украине.

«В 2014 году украинцам тоже обещали НАТО, Европу, мол, якобы они жить будут лучше. Все же помнят Одессу? Помните, как убивали людей? Помните, как снайперы работали на майдане? По-моему, там всё стало только хуже. Еще и Крым посмотрел на всё это безумие и вернулся в Россию. В Казахстане сценарий один в один хотели разыграть, если не хуже, учитывая активность исламистов. Хорошо, что у них не получилось, вернее, что им не дали повторить весь этот кошмар», — поделился своим мнением Danro B.

Майдан spoilt.exile

Нашлись и те, кто убеждены, что казахский народ сам разберётся с тем, кто является террористом, а кто хотел лишь выразить своё недовольство несправедливостью со стороны властей республики.

«В общем, очень интересно увидеть задержанных, тех, кто совершали убийства. Главное, чтобы они перед честным открытым судом дали показания. Это поможет людям, всему казахскому народу, прояснить ситуацию о том, кто, как и зачем устроил эти бесчинства», — написал Александр С.

Напомним, 7 января телеканал «Хабар 24» опубликовал материал со ссылкой на данные правоохранительных органов Казахстана, согласно которому в Алма-Ате во время спецоперации задержали более ста участников террористических акций, у которых было изъято оружие.