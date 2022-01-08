Марсель, Франция, 8 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Ученые из Института инфекционных заболевай, расположенном в Марселе, обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщается в статье, опубликованной на научном портале MedRxiv, новый вариант COVID-19 содержит в себе более сорока мутаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также сообщается, что двенадцать человек, прибывших накануне из Камеруна, были заражены возможным новым штамом коронавируса. Отмечается, что теперь вирус довольно активно мутирует.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что указанный в научной статье вариант коронавируса находится под наблюдением еще с ноября 2021 года.