Ростов-на-Дону, , 23:10 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил датскому «Эсбьергу» в Лиге чемпионов 2021/22. Матч на площадке дворца спорта в Ростове-на-Дону завершился со счётом 25:27 в пользу гостей поля.

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«Ростов-Дон» — великая команда с историей. Немногие клубы могут одолеть «Ростов-Дон» на их домашней площадке, такое случается нечасто. Сегодня была сильнейшая игра», — отметил наставник «Эсбьерга» Йеспер Йенсен.

Предыдущий шестого тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22 в Дании состоялся 31 октября 2021 года. Тогда подопечные Пера Юханссона уступили «Эсбьергу» со счётом 18:25.

«Мы перестали забивать, несмотря на то, что удалось разыграть голевые моменты в ситуациях, когда наш голкипер создал для нас преимущество. Я разочарован, но горжусь девушками, потому что это был высококлассный матч. Сегодня мы танцевали во дворце спорта. Будем двигаться дальше», — прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона».

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