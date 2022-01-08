Оттава, , 23:05 — REGNUM Канадский певец и автор песен Эйбел Макконен Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, опубликовал на своем YouTube канале клип на композицию Sacrifice. За 24 часа видео собрало почти 4 миллиона просмотров.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

В 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes, в который вошли тридцать самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе тридцати лет. Годовой доход Эйбела Макконена Тесфайе составляет 92 миллиона долларов.

В середине марта 2020 года The Weeknd выпустил четвертый студийный альбом под названием «After Hours». Ранее канадский исполнитель в своем Instagram аккаунте анонсировал дату выхода нового альбома «Dawn FM».