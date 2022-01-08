Москва, , 22:59 — REGNUM Говорить о том, что мирные протесты проходят на территории Казахстана, больше не могут представители США и стран Запада. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«США и Запад не в состоянии больше делать вид, что речь идет (в Казахстане) о каких-то мирных протестах… — сказала дипломат. — Комментировать им нечего».

По ее словам, из-за отсутствия аргументов реакция американских представителей на массовые беспорядки в Казахстане сравнима с «детским лепетом».

«Они не знают, что говорить… — сказала дипломат. — Посмотрите на этот детский лепет».