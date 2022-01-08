Москва, , 22:55 — REGNUM Кассовые сборы фантастического боевика «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли за три недели со дня премьеры превысили 2,58 миллиарда рублей в российском прокате. Таким образом, фильм стал самым кассовым кинокомиксом в России.

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Ранее самым кассовым фильмом являлся супергеройский боевик «Мстители: Финал», собравший в российском прокате 2,57 миллиарда рублей за аналогичный трехнедельный период. Однако стоит отметить, что третья часть серии фильмов о Человеке-пауке вышла в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в мире, вышедшим в прокат в период пандемии.