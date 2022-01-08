Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане. Об этом 8 января заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Происходящее (в Казахстане) никак не о нас. Это вопрос не к США», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, спрашивать о возможном влиянии кризиса в Казахстане «нужно в Кремле».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что в Казахстане бандиты заранее готовились к массовым протестам с целью дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, они получали поддержку из-за рубежа.

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