Ростов-на-Дону и Аксайский район частично остались без воды из-за аварий
Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе частично попали в зону отключения воды из-за коммунальных аварий. Об этом сообщает «Ростовводоканал» 8 января.
Булатова Екатерина ИА REGNUM
Порыв на водопроводе
Аварийные бригады работали над ликвидацией течи на пересечении проспекта Шолохова и улицы Вересаева, где произошёл порыв водопровода диаметром 300 миллиметров. Наряду с этим велись работы на проспекте Королёва и на улице Братской в посёлке Янтарном.
Работы планировалось завершить к концу дня.