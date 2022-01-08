Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе частично попали в зону отключения воды из-за коммунальных аварий. Об этом сообщает «Ростовводоканал» 8 января.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Порыв на водопроводе

Аварийные бригады работали над ликвидацией течи на пересечении проспекта Шолохова и улицы Вересаева, где произошёл порыв водопровода диаметром 300 миллиметров. Наряду с этим велись работы на проспекте Королёва и на улице Братской в посёлке Янтарном.

Работы планировалось завершить к концу дня.