Вашингтон, 8 января 2022, 22:44 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов не рассматривает возможность сокращения своего военного присутствия в странах Европы, заявил 8 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Таким образом он прокомментировал сообщения ряда американских телеканалов о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией.
Кирби также добавил, что Соединенные Штаты не планирует менять численность своих сил в странах Прибалтики и Польше.
Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что представители американской администрации намерены обсудить с российскими коллегами в Женеве вопрос размещения ракет, а также масштабы военных учений в странах Европе.