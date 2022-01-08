Вашингтон, 8 января, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов не рассматривает возможность сокращения своего военного присутствия в странах Европы, заявил 8 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

«Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter.

Таким образом он прокомментировал сообщения ряда американских телеканалов о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией.

Кирби также добавил, что Соединенные Штаты не планирует менять численность своих сил в странах Прибалтики и Польше.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что представители американской администрации намерены обсудить с российскими коллегами в Женеве вопрос размещения ракет, а также масштабы военных учений в странах Европе.