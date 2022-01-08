Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. 22-летний нападающий чешской «Сигмы» Егор Голенков, как сообщает ряд интернет-изданий, входит в сферу интересов футбольного клуба «Ростов». Футболист может усилить состав жёлто-синих уже в ближайшее время.

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Голенков — воспитанник академии футбола имени Юрия Коноплёва. Ранее у форварда был долгосрочный контракт с самарскими «Крыльями Советов». Играл также за португальскую «Униан Лейрия», в 2018 году получил вызов в сборную России U-20.

Контракт с «Сигмой» рассчитан до 30 июня 2023 года. По данным портала transfermarkt.ru, текущая стоимость игрока составляет 350 тыс. евро.