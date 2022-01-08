Турин, Италия, 8 января, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Благодаря победе итальянской группы Maneskin на «Евровидении-2021» конкурс в 2022 году пройдет в Италии, а именно в Турине. Об этом сообщило издание «Телепрограмма».

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Также сообщается, что в этом году в конкурсе вновь примет участие 41 страна, так как Армения и Черногория вернутся после однолетнего и двухлетнего перерывов соответственно.

Стало известно, что Германию представит молодая группа Eskimo Callboy, а на открытии «Евровидения-2022» выступит британская певица Дуа Липа. О том, кто будет представлять Россию, пока не сообщается.

В 2021 году Россию на «Евровидении» представляла Манижа с песней Russian Woman.