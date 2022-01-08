8 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента Белоруссии, назвавшего цель тех, кто организовал беспорядки в Казахстане.

Артур Савин, , 23:40 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру Российской Федерации, чтобы в конечном счёте утопить Россию в крови, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Всё правильно сказал. Как гиены, со всех сторон к нам пытаются подобраться!» — пишет Татьяна Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко прав в своих оценках, потому что такая широкая поддержка мародёров и террористов в Казахстане со стороны западных стран говорит о том, что такие же мародёры и террористы должны были бы бесчинствовать и на территории России.

«Правильно сказал. Всем уже видно, что в соседних с нами странах и в России были попытки спровоцировать «майданутые скачки». Руками внутренних врагов и назначенных провокаторов хотят разрушить государство, расколоть общество, посеять хаос, беззаконие, массовые беспорядки, бегство зеков, дезертирство солдат, ослабить обороноспособность и экономику. И всё это в угоду внешним врагам!» — считает Ирина Ф.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что хаос в Казахстане не выгоден ни для кого, если только не учитывать выгоду Запада от больших проблем у Российской Федерации.

«Так это же очевидно. Ни Казахстан, ни Украина, ни Белоруссия, ни Азербайджан с Арменией никому на Западе не нужны, это всё попытки подобраться к России!» — поделился своим мнением Константин О.

Часть людей полагает, что недоброжелатели России хотели устроить пожар на территории Казахстана, чтобы огонь перебрался на территорию Российской Федерации.

«Кто бы сомневался. В России переворот всё никак не прокатывает, так надо, значит, в соседнем огороде завести червя. Может, он и в Россию проберётся. Тактика очевидная, но стратегически западные спецслужбы мыслить не умеют. Хотели, чтобы Казахстан вспыхнул и нанести тем самым удар по России, а оказалось, что всё наоборот получилось», — отмечает Ибрам Р.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко ещё совсем недавно был уверен в том, что Россия для него — враг. Вероятно, такого же мнения придерживаются и другие страны СНГ, которых ещё не успел клюнуть жареный петух.

«А Лукашенко не хотел бы упомянуть, почему он хотел защитить Белоруссию от майдана в 2018-м тем, что задерживал российских граждан? Вот неудивительно, что на границах с Россией бесконечные цветные революции случаются, ведь власти соседних республик обеспокоены тем, чтобы свои элитные интересы блюсти, а про общие с Россией угрозы им уже давно наплевать», — пишет Василий Р.

Нашлись и те, кто убеждены, что майдан в Казахстане не удался, и во многом благодаря благоразумию высшего руководства страны, которому хватило ума запросить помощи ОДКБ.

Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан Mil.ru

«Очень хочу, чтобы на территории Казахстана задержали всех бандитов, которые продолжают бесчинствовать. Пусть руководители страны сами разбираются со своими кланами, выборами и ценами. Хочу, чтобы вмешательство России было максимально кратковременным и не помешало дальнейшей дружбе наших народов, как внутри страны, так и между странами. Пусть виновные понесут наказание, а все жители Казахстана как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», — написала Ева А.

Напомним, 7 января агентство «Sputnik Беларусь» опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру Российской Федерации, чтобы в конечном счёте утопить Россию в крови.