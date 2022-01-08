Мадрид, 8 января 2022, 22:30 — REGNUM 52-летний американская киноактриса Кейт Бланшетт снимется в новом фильме Педро Альмодовара «Руководство для домработниц». Эту информацию подтвердило издание Variety.

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Joan Hernandez Mir

«Руководство для домработниц» станет первым полнометражным фильмом Педро Альмодовара, снятым на английском языке. В 2000 и 2003 годах соответственно киноленты Альмодовара «Все о моей матери» и «Поговори с ней» стали победителями в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший оригинальный сценарий» премии «Оскар».

О начале работы над фильмом стало известно осенью 2021 года. Сценарий «Руководства для домработниц» будет написан на основе одноименного сборника Лусии Берлин.