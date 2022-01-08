Азов, Ростовская область, 8 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В Ростовской области организована проверка после стрельбы неподалёку от одного из строительных магазинов в Азове. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД России 8 января.

Josh Дыра от пули

«В полицию поступило сообщение о том, что продавец одного из строительных магазинов услышала хлопок, а после обнаружила разбитое окно. Сотрудники полиции выехали на место происшествия», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции восстанавливают картину произошедшего. По данному факту проводится проверка.