Москва, , 22:27 — REGNUM В России за сутки проведено почти 335 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 8 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«За последние сутки проведено 334 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 января остаются 998 724 человека».

Отмечается, что всего в стране проведено более 242,9 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января федеральный оперативный штаб сообщил, что число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 568 за истекшие сутки.