8 января 2022 | Время чтения 5 мин

Новогодний Тигр мощно выпрыгнул уже с первых дней наступившего года, принося, как и предполагалось, значительные перемены для всех, и постоянно находясь в поисках своей очередной добычи. И таких возможностей у него, судя по всему, будет в этом году еще немало, если в полной мере не осознать проявившуюся в последнее время новую реальность: «Мир сложнее, чем война».

Игорь Круговых, , 23:27 — REGNUM Тот, кто проиграет мир, будет вынужден вести войну. Поскольку и мир сегодня во многом — продолжение войны, но только другими средствами. А гибридной войне мы можем противопоставить только гибридный мир. И готовиться к миру надо так же фундаментально и последовательно, как к войне. Особенно в условиях во многом стихийных и непредсказуемых глобальных трансформаций, когда зачастую остается только одна альтернатива: мир или война. Все знают, что такое война, каковы средства ее ведения, вплоть до конкретных технических новинок. Но что такое мир, каковы средства его достижения, — никто внятно не ответит, за исключением разве что самых банальных утверждений типа: необходимо вести диалог, переговоры, согласовывать позиции и интересы и т.п. Но «мир» — не просто отсутствие войны, как часто об этом говорят, но гораздо более сложносоставная система, хотя, по существу, сколько-либо исчерпывающей формулировки на этот счет так и не существует. Культура и наука миросозидания XXI века кардинально отличается от предыдущих ее вариантов и находится в самом процессе становления, что делает ценным каждое новое событие этой тематики. А наступивший год в этом отношении как раз задает позитивный старт важнейшим, миросозидательным направлениям международной жизни, что необходимо поддерживать и развивать.

Питер Рубенс. Аллегория войны и мира (фрагмент)

В первую очередь это такое значимое в мировом масштабе событие, как Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В нём заложен фундаментальный подход к установлению современного международного мира, и в случае успешной реализации основных положений этого Заявления появится реальная возможность сформировать своего рода «ракетно-ядерный каркас» международной безопасности наступающего миропорядка. Памятуя при этом, однако, что истинных союзников в столь глобальных процессах у России не было и нет, а позитивный результат возможных договоренностей для нас в конечном итоге будет зависеть от возможности реализовывать наши национальные интересы в достаточно зыбком окружении «партнеров».

Мир? Мир. Мир? Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Еще одно, принципиально важное и во многом неожиданное новогоднее событие в тематике миросозидания. Это решение Совета коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, что также стало мощным шагом в сторону установления мира, срыва внешней террористической агрессии, дестабилизации по нашим границам и стран Содружества. Впервые было сделано обращение о военной помощи к ОДКБ, впервые за время существования ОДКБ было принято решение о вводе Коллективных миротворческих сил, впервые они были введены и успешно действуют. Но главное — народы увидели, что они не будут брошены в беде, им есть к кому обращаться и как это можно сделать, а Россия и ее союзники незамедлительно придут на помощь и являются действенным фактором сохранения международного мира.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ Минобороны.рф

Но все эти происходящие и новые международные события, договоренности требуют новых форматов их рассмотрения и разрешения. Особую, во многом новую в этой связи роль может и должен сыграть Евразийский континент, где и находится большая часть мировых военных арсеналов и где происходят и в дальнейшем, безусловно, будут происходить основные события мировой политики. И не только в военно-политической, но и во многом — в экономической, социальной, национально-культурной и гуманитарной сферах, что в большей мере определяет содержание и характер мироустройства. Мы вообще недооцениваем значение Евразии и в истории, и в современной жизни, и тем более — в будущей, где ее роль — определяющая. А ведь Евразия как континент ломает многие устоявшиеся веками стереотипы представления людей и народов друг о друге, мировой политике в целом. Мы долго не осознавали своего «континентального» единства, позволяя делить и противопоставлять себя друг другу, рассматривать свои ценности выше других, вместо того что бы уважать каждого. На тысячелетнюю историю Евразии мы смотрим то «азиатским», то «европейским» взглядом, выискивая больше несхожего вместо поиска общего. Но именно на нашем континенте родились все основные мировые религии, философские и политические учения, но и мы же позволили у нас разразиться двум самым разрушительным, мировым войнам. А сегодня именно здесь проживает большая часть населения мира, функционирует большая часть мировой экономики, финансов, научно-технического потенциала. Но в наследство от XX века нам достались разделенность и противопоставление: Европы и Азии, Ближнего Востока и Дальнего, Севера и Юга, в то время как всё это — составные неотъемлемые части нашего общего великого целого.

Евразия Academic.ru

Но дело не только в этом. Европейская интеграция начиналась с угля и стали, а формирующаяся в настоящее время континентальная интеграция уже вырвалась за узкие «европейские рамки» и идет путем интеграции нефте‑ и газопроводов, транспортных коридоров, информационной и других разнообразных видов логистики, без которых и «европейская» интеграция во многом недееспособна. Как следствие, обсуждаемые сегодня варианты проведения международных совещаний типа «Хельсинки-2», призванные обеспечить общественно-политическую поддержку возможных и желательных военно-стратегических договоренностей, скорее всего, уже бесперспективны. Необходимо в практическом плане приступить к «континентальному» формату как принципиально новому интеграционному единению, о чём так много на разных уровнях говорилось. Но это не должен быть диалог типа «Европа — Азия» и не переговоры и соглашения многочисленных разноплановых организаций в различных частях континента, но создание, с учетом их опыта новой континентальной взаимосвязанности, в связи с чем необходимо, по нашему мнению, подготовить и созвать Континентальный форум. Его основные темы: разработка и создание общих континентальных структур, в первую очередь в информационной сфере, в медиапространстве с целью, в частности, более полного информирования самых различных слоев евразийской общественности о возможных природных, техногенных и экологических катастрофах, формирования общего транспортного, энергетического пространства и других. При этом континентальный формат — не противодействие глобальному, мировому. Наоборот, решая в той части, в какой это возможно, проблемы континентальные, мы тем самым вносим фундаментальный вклад в решение общемировых задач, становимся их составной неотъемлемой частью.

Созидательной основой нашего мирного и безопасного будущего может стать только сохранение и развитие национально-культурных ценностей народов, их права на выбор своего пути развития, образа жизни, поддержку от вмешательства извне, культурного многообразия, веры и веротерпимости, и на этой основе — новое собирание народов евразийского континента. Это многосложная задача, не одного дня и года, но это, как и должно быть, — фундаментальный и последовательный подход к построению мира, начало которому, не сомневаюсь, положили первые важнейшие события наступившего года.