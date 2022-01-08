Москва, 8 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Стриминговый сервис «Кинопоиск» запустил в прокат второй сезон сериала «Триггер». Первый эпизод вышел 7 января. Всего сезон будет насчитывать шестнадцать эпизодов. Последняя серия станет доступна 21 апреля.

Фото предоставлены компанией Экспоконтент — представителем организатора рынка Mipcom в России Презентация Триггера в Каннах

Главные роли в сериале сыграли Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин и Владислав Тирон.

Мировая премьера первого сезона сериала состоялась 14 октября 2018 года и состоялась во Франции на Каннском кинофестивале. 10 февраля 2020 года первый сезон стал доступен на сервисе «Кинопоиск».