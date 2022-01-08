Вашингтон, , 22:14 — REGNUM 8 января издание Deadline сообщило, что Уэс Андерсон готовится написать сценарий и снять полнометражную адаптацию сборника рассказов «Чудесная история Генри Шугара» Роальда Даля, права на произведения которого недавно выкупил стриминговый сервис Netflix.

Бенедикт Камбербэтч Gage Skidmore

Также сообщается, что в актерский состав входят Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли.

Ранее сообщалось, что Netflix уже начал работу с произведениями Даля. Так, например, Тайка Вайтити и Фил Джонстон на данный момент разрабатывают сериал, основанный на книге «Чарли и шоколадная фабрика». Также Netflix совместно с Sony готовят адаптацию мюзикла «Матильда».