Вашингтон, 8 января, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях побил рекорд стримингового сервиса Netflix по количеству просмотров за уикенд. С 27 декабря по 2 января зрители провели за просмотром киноленты 152 миллиона часов. Об этом сообщило издание Deadline.

(сс) Stock Catalog Netflix

Ранее сообщалось, что картина режиссера Адама МакКея уже стала третьей по просмотрам за первые 28 дней, уступая только «Красному уведомлению» и «Птичьему коробу». Сам режиссер МакКей признался, что был приятно удивлен успеху своего фильма.

Помимо Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в «Не смотрите наверх» сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера», «Манхэттен»), Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Человек, который изменил все»), Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Талантливый мистер Рипли»), Роб Морган («Просто помиловать», «Очень странные дела») и другие.