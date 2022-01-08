Тюмень, , 22:02 — REGNUM В Тюменской области органы прокуратуры проедут проверки после гибели девяти человек в результате отравления метиловым спиртом. Такое поручение территориальным подразделениям дал прокурор области Владислав Московских, сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе проверочных мероприятий предстоит выявлять и пресекать незаконные производство и оборот этилового спирта, а также спиртосодержащей и алкогольной продукции. Ход проверок, а также расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели девяти человек, взяты им на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление произошло в начале января. Граждане покупали алкоголь в торговых точках Тюмени на двух улицах. По подозрению в сбыте продукции, повлекшей смерть людей, задержаны четыре гражданина.

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