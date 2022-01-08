Анкара, 8 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. На юго-востоке Турции прогремел взрыв. Об этом 8 января сообщило министерство национальной обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

По данным военного ведомства, инцидент произошел в районе Акчакале на границе с Сирией. В сообщении военного ведомства отмечается, что в результате теракта погибли трое военных.

По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное устройство.

Другие подробности пока не приводятся.