Милан, Италия, 8 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что руководство итальянского клуба работает над продлением контрактов Тео Эрнандеса, Исмаэля Беннасера и Рафаэла Леау.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

«Мы на продвинутой стадии переговоров с Тео Эрнандесом и Исмаэлем Беннасером. Мы хотим продлить с ними контракты. Также мы ведем переговоры с Рафаэлем Леау», — цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

24-летний фланговый атакующий защитник Тео Эрнандес перешел в «Милан» 6 июля 2019 года из мадридского «Реала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Эрнандеса, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.

В текущем сезоне Тео Эрнандес принял участие в 21-м матче за «россонери» во всех турнирах, в которым отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.