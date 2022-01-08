8 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова заочно осуждённого в Казахстане бывшего главы «БТА Банка», назвавшего себя лидером оппозиции и протестов в стране.

Тимур Кондратьев, , 23:26 — REGNUM Материал агентства Reuters, согласно которому заочно осуждённый в Казахстане бывший глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов, признанный виновным в хищении $7,5 млрд, назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране, находясь при этом за границей, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети «ВКонтакте».

Спецназ Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Только вот в Казахстане люди, которые выходили на мирные митинги в начале процесса, не за него стояли, а за себя и своих детей. Его там никто не знает», — уверен Владимир В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Аблязов выглядит комично, когда объявляет себя лидером протеста в Казахстане. Особенно это нелепо выглядит, если учитывать, что казахская армия ведёт настоящие бои с откровенно террористическими организациями, пришедшими из-за рубежа.

«Это и есть нищий и обездоленный? Хотя нанятые бандосы деньги отработали по полной, мародёрили и головы резали на все бабки. Прямо человек из народа, только американского, скорее всего», — отмечает Алексей Т.

Мухтар Аблязов Ablyazov.org

Некоторые комментаторы всё-таки доверились слову преследуемого в Казахстане за многомиллиардные кражи бизнесмену.

«Теперь понятно, откуда ноги у бойни этой растут. Это обычная делёжка власти между кланами. А цена за газ была лишь предлогом», — считает Дмитрий Ю.

Ряд пользователей не расценивает Аблязова как существенную политическую фигуру, действительно влияющую на внутренние процессы в Казахстане.

«Аблязов — дурак, заранее выброшенный на свалку истории денежный мешок», — поделился своим мнением Станислав Р.

«Примазался, молодец. Решил, видимо, подготовить место для своего возвращения, вот только языком молоть — не угли из костра голыми руками таскать. Теперь, когда стало ясно, что власти Казахстана удержали государство от крушения, вернётся ли этот Аблязов к себе на Родину или в штаны наложит?! Что-то мне подсказывает, что этот петушок будет и дальше кукарекать за границей, но в Казахстан он никогда не сунется, потому что кишка тонка», — интересуется Masha A.

Военные Казахстана Gov.kz

Часть людей полагает, что не стоит недооценивать Аблязова, потому что его антигосударственную деятельность, направленную против Казахстана, можно с лёгкостью расценить как экстремистскую, а значит, он не сильно отличается от террористов, направивших оружие против казахских граждан.

«Это вор, который сбежал из страны, обокрав банк и его вкладчиков. Эта тварь продалась туркам, а его каналы вещают с территории Украины! Экстремистские каналы!» — напоминает Алексей Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что фигура Аблязова больше походит на типичную западную марионетку, которая будет лаять на того, на кого укажет её хозяин.

«США своих марионеток в бывших республиках по одному шаблону, что ли, подбирают? Метр с кепкой, бывшие банкиры и т.д., которые уже давно с Америкой договорились о продаже страны за скромную сумму. А Вашингтон им пост президента предоставляет в награду. Марионетка будет выполнять всё, что нужно США, а не той стране, которой она управляет», — указывает Ольга П.

Клод Верлинд. Марионетки

Напомним, 7 января агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому заочно осуждённый в Казахстане бывший глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов, признанный виновным в хищении $7,5 млрд, назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране, находясь при этом за границей.