Тюмень, , 21:43 — REGNUM В Тюмени по делу об отравлении девятерых человек метиловым спиртом задержали четверых граждан. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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Среди них оказались лица 1971, 1974, 1987 и 1993 года рождения. За сбыт продукции, повлекшей по неосторожности гибель людей, им грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, отравившиеся покупали алкоголь в торговых точках на двух улицах. Девять человек погибли.

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