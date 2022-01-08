Тюмень, 8 января, 2022, 21:40 — ИА Регнум. По факту смерти девяти человек из-за отравления метиловым спиртом в Тюмени проводятся проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом 8 января сообщает прокуратура Тюменской области.

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«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее управление СКР по Тюменской области сообщило, что в Тюмени девять человек погибли в результате употребления метилового спирта.

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