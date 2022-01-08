Москва, , 21:29 — REGNUM В Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об эвакуации из Казахстана обратились уже сотни российских соотечественников. Об этом 8 января сообщили РИА Новости в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

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«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе… — подчеркнули в ДСКЦ. — Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию».

Отмечается, что возвращению детей и школьников, которые были на каникулах, уделяется приоритетное внимание.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что общими усилиями народа Казахстана и его друзей в республике вскоре будут восстановлены мир и порядок.