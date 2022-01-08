Флоренция, Италия, , 21:24 — REGNUM 30-летний российский форвард Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», победил в одной из номинаций премии «Золотой унитаз» 2021 года. Об этом 8 января сообщило издание Goal.

Александр Кокорин на тренировке Soccer0010.com

Александр Кокорин выиграл категорию Jolly, набрав почти 54% голосов. В голосовании российский футболист опередил Адриена Рабьо из «Ювентуса» (22,02%) и Сими из «Сампдории» (9,17%).

Ежегодная премия «Золотой унитаз» вручается худшим футболистам по итогам календарного года в Италии.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне Кокорин принял участие лишь в пяти матчах за «фиалок» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 104 минуты.