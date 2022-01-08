Стамбул, Турция, , 21:15 — REGNUM 8 января в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена» «Галатасарай» в матче двадцатого тура турецкой Суперлиги 2021/22 потерпел поражение от «Гиресунспора» со счетом 0:1.

Единственный мяч на одиннадцатой минуте встречи забил 22-летний арендованный из «Краснодара» Магомед-Шапи Сулеймано после передачи Сержиньо. Для Сулейманова этот гол стал вторым в текущем сезоне во всех турнирах.

На матче работала бригада арбитров во главе с Ардой Кердешлером.

«Гиресунспор», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, поднялся на тринадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Галатасарай» с 27-ю очками расположился тремя позициями выше.