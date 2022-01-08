Киев, , 21:06 — REGNUM Крушение под Тегераном 8 января 2020 года украинского самолета Boeing 737 является терактом, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Останки погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране (сс) Amin Ahouei

«То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета. У нас складывается впечатление, что они [Иран] ждали конкретно наш самолет. Мы можем это предположить», — сказал он.

По его словам, соответствующий приказ могли дать только представители руководства Ирана высокого ранга.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана двумя ракетами, выпущенными военными Ирана, был уничтожен самолет Boeing 737−800 украинской авиакомпании МАУ. В результате инцидента погибли 176 человек.

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