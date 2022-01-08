Ереван, 8 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Два случая заражения новым штаммом «Омикрон» выявили в Армении. Об этом в субботу, 8 января, сообщил минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Оба случая «завозные», — приводит Sputnik Армения сообщение министерства. — … Взятые у них образцы были исследованы также методом секвенирования, в результате чего был обнаружен штамм «Омикрон».

Как передавало ИА REGNUM, с 17 декабря в Армении отменили обязательное ношение медицинских масок на открытых пространствах.