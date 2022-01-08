Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня, 8 января, во Франкфурте-на-Майке на стадионе «Коммерцбанк-Арена» «Айнтрахт» в матче восемнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Бригада арбитров: Роберт Шредер | Жан Клеменс Нитцель | Рене Роде | Кристиан Дингер | Саша Штегеманн.

Стартовые составы команд:

«Айнтрахт» (расстановка 3−4-2−1): Кевин Трапп — Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Лукас Мело — Филип Костич, Айдин Хрустич, Себастьян Роде, Тимоти Чэндлер — Йеспер Линдстрем, Даити Камада — Рафаэль Борре.

«Боруссия» (расстановка 4−2-3−1): Грегор Кобель — Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Тома Менье — Махмуд Дауд, Юлиан Брандт — Дониэлл Мален, Марко Ройс, Джуд Беллингем — Эрлинг Холанд.