Анкара, , 20:53 — REGNUM Анкара призывает всех действовать с осторожностью в преддверии заседания Совета Россия — НАТО, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сейчас кризис «немного усилился», но эта тема продолжается уже много лет. Речь идет и о Крыме, об Украине, о Донбассе и «об оккупации Крыма».

«Наша политика ясна, мы выступаем за мир и решение проблем путем переговоров. Любое внезапное действие может стать началом цепочки каких-либо событий», — сказал он журналистам.

На вопрос о поставках Турцией боевых боевых беспилотников Киеву, Акар выступил с утверждением, что это «сотрудничество частной компании с Украиной».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.