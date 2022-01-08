Анкара, 8 января 2022, 20:53 — REGNUM Анкара призывает всех действовать с осторожностью в преддверии заседания Совета Россия — НАТО, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, сейчас кризис «немного усилился», но эта тема продолжается уже много лет. Речь идет и о Крыме, об Украине, о Донбассе и «об оккупации Крыма».
На вопрос о поставках Турцией боевых боевых беспилотников Киеву, Акар выступил с утверждением, что это «сотрудничество частной компании с Украиной».
Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.