Гранада, Испания, , 20:51 — REGNUM 8 января в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» «Гранада» в матче двадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Стартовые составы команд:

«Гранада»: Луиш Машимиану, Карлос Нева, Виктор Диас, Кини, Рауль Торренте, Максим Гоналон, Луис Милла, Антонио Пуэртас, Дарвин Мачис, Луис Суарес Чаррис, Хорхе Молина.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Дани Алвеш, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Гави, Николас Гонсалес, Усман Дембеле, Ферран Ютлга, Люк Де Йонг.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты главного судьи — Альфредо Родригес и Исраэл Барсена Родригес.