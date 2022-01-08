Лестер, Великобритания, , 20:32 — REGNUM 8 января в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» в матче третьего раунда Кубка Англии одержал крупную победу над «Уотфордом» со счетом 4:1. Об этом сообщил корреспондент

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Юри Тилеманс (7' пенальти), Джеймс Мэддисон (25' Адемола Лукман), Харви Барнс (54' Адемола Лукман) и Марк Олбрайтон (85'). Единственный мяч «Уотфорда» на 27-й минуте встречи забил Жуан Педро после передачи Эшли Флетчера.

Статистика матча («Лестер"/ «Уотфорд»)

Удары 13/13

Удары в створ 7/4

Владение 52%/48%

Угловые 5/5

Нарушения 9/11

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Уорд, Вертергор, Дэйли-Кэмпбелл (Маркал-Мадивадуа, 46'), Чоудури, Брант, Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Перес (МакАти, 74'), Лукман (Алвеш, 86').

«Уотфорд»: Бахманн, Кэткарт, Сьерральта, Клеверли (Гослинг, 64'), Кучо, Моррис, Педро (Форд, 74'), Сиссоко (Конте, 74'), Туфан (Куцка, 64'), Флетчер (Сема, 58'), Нгакия.