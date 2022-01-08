Анкара, , 20:24 — REGNUM Справедливую позицию братского Азербайджана будет и далее поддерживать Турция. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами Anadolu Ajansı в Анкаре.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президенты Турции и Азербайджана (Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев) протянули руку мира Армении, — сказал министр. — Надеемся, что в Ереване в должной мере оценят данный жест. Это вопрос, касающийся не только Азербайджана или Армении, а региона в целом».

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря 2021 г. премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заинтересованы в том, чтобы в Закавказье установился мир.