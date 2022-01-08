Москва, 8 января, 2022, 20:05 — ИА Регнум. На ужесточении наказания за продажу суррогатного алкоголя настаивает депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев.

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«Должно быть ужесточение ответственности за продажу суррогатов. При массовых летальных исходах должна быть жесткая уголовная ответственность до 18 лет лишения свободы, как за массовое убийство», — отметил Хамзаев в телеграм-канале.

Кроме того, метиловый спирт должен отличаться от обычного спирта по цвету и запаху, предлагает он.

«Это защитит людей от случайного распития метанола», — указал парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, девять жителей Тюмени умерли от отравления суррогатным алкоголем, сообщает Следственный комитет региона.

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